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Aramaların 32. gününde İliç'te bir ilk

Erzincan İliç'te yaşanan maden felaketinden 32 gün sonra, işçilere ait olan bir pikapa ulaşıldı. 9 işçiye dair ise hala bir bulgu yok.

Yayın Tarihi: 16.03.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 17:24
Aramaların 32. gününde İliç'te bir ilk

13 Şubat tarihinde, Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde yaşanan toprak kayması sonrasındaki çalışmalar sürüyor. Anagold Madencilik’e ait olan maden sahasında yapılan çalışmalarda, kendilerinden haber alınamayan 9 işçiye ait bir pikapa ulaşıldı. Tamamen hurdaya dönen pikapta yapılan inceleme sonrasında, kamyonetin içinin boş olduğu anlaşıldı.

Yaşanan olaya dair Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şimdiye kadar 8 kişi tutuklanmıştı. Şirketin yönetim kurulu başkanı ise adli kontrol ile serbest bırakılmış ve kendisine yurt dışı yasağı getirilmişti. Diğer yandan 31 gündür yapılan çalışmalara rağmen 9 işçiden hala haber alınamadı.

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