Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt: Gazze'deki Ateşkes Kalıcı Çözüm Sunmuyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı bir çözüm sunmadığını belirtti. Gayt, gerçek barışın ancak Filistin halkının bağımsız devlet talebinin karşılanmasıyla mümkün olabileceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen toplantıda, Arap Birliği ve BM arasındaki işbirliği konuları ele alındı. Gayt, Gazze'de 15 ay süren saldırıların sona ermesi için gösterilen ara buluculuk çabalarına teşekkür etti.

Konuşmasında, "Burada ateşkesin kalıcı çözüm sunmadığını belirtmek istiyorum. Barış, ancak Filistin halkının bağımsızlık taleplerinin karşılanması koşuluyla sağlanacaktır" diyerek, bu durumun uluslararası barış ve güvenlik açısından tehdit teşkil ettiğine dikkat çekti.

Gayt, Gazze'deki krizin bölge genelinde yayılma riskine de vurgu yaparak, İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerini engelleme çabalarına karşı duyarlılık gösterdi. UNRWA'nın sadece insani değil, Arap bölgesindeki istikrarın korunmasında kritik bir rol oynadığına dikkat çekti.

Gayt, BMGK'nin UNRWA'yı korumak için çaba göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca, Suriye'deki krizin sona ermesi için başarılı bir geçiş sürecinin sağlanmasını umduğunu ifade etti.

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf’tan Açıklamalar

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ise, BM ile Arap Birliği arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Attaf, Arap Birliği üyesi ülkelerin üçte birinin durumunun kritik olduğunu belirterek, bunun acil bir çözüm gerektirdiğini kaydetti.

Attaf, Filistin meselesinin bölgesel dengelerden dışlanmasının gerilimi artırdığını belirterek, "Bugün tarihi bir dönemde bulunuyoruz. Gazze'deki ateşkes anlaşmasından en iyi şekilde yararlanmalı ve iki devletli çözüm temelinde kapsamlı bir siyasi süreci yeniden başlatmalıyız" dedi.

Bakan Attaf, dış müdahalelerin Arap dünyasındaki tüm krizlerin ortak noktası haline geldiğine dikkat çekerek, bu müdahalelerin kalıcı çözümleri engellediğini ifade etti. Suriye'deki trajik duruma da değinerek, Arap Birliği ve BM'nin barış tesisine yönelik çabalarının artırılması gerektiğini vurguladı.