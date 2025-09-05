Arap Birliği: İsrail'in Arap Topraklarındaki İşgali Sona Erdirilmeli

Arap Birliği: İsrail'in Arap topraklarındaki işgali sona erdirilmeli

Arap Birliği, Arap ülkelerinin egemenliği ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimi reddederek İsrail'in Arap topraklarındaki işgalinin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Toplantı ve alınan karar

Birleşik Arap Emirlikleri başkanlığında düzenlenen ve Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği Genel Sekreterliğinde gerçekleşen 164. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, MENA'da yayımlanan Bölgede Güvenlik ve İş Birliği için Ortak Vizyon başlıklı karar kabul edildi.

Karar metninde, İsrail bazı Arap topraklarını işgal etmeye ya da başka Arap topraklarını işgal ya da ilhak tehditlerinde bulunmaya devam ederken bölge ülkeleriyle iş birliği, entegrasyon ve bir arada yaşamaya dönük düzenlemelerin sürdürülemeyeceği ifade edildi.

Talep ve vurgulanan öncelikler

Metinde ayrıca şu hususlara acil şekilde son verilmesi gerektiği belirtildi: işgal, yerleşim birimlerinin genişletilmesi, zorla göç ettirme projeleri, demografik dönüşüm, Arap kimliğinin ortadan kaldırılması, kutsal mekanların Yahudileştirilmesi. Karar metni, mültecilerin haklarının garanti altına alınması ve uluslararası topluma kararlı bir duruş sergilenmesi için baskı yapılması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanlığı, hiçbir tarafın bölgeye egemen olmasına veya bölgenin güvenliği ve istikrarını baltalayacak tek taraflı güvenlik düzenlemeleri dayatmasına izin verilemeyeceğini açıkladı.

Bakanlık, bölgesel güvenliğin ancak devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, içişlerine müdahale etmeme ve uluslararası meşruiyet sınırları dışında askeri güç kullanımından sakınma ilkelerine bağlı kalınarak sağlanabileceğini vurguladı. Açıklamada, İsrail'in ihlallerini durduracak kararlı tavırlar alınması için baskı yapılmaya devam edilmesi gerektiği belirtildi.

İsrail'in uygulamaları ve siyasi açıklamalar

Metinde ayrıca, İsrail'in uzun yıllardır Filistin, Suriye ve Lübnan topraklarında işgali sürdürdüğü ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasına karşı çıktığı hatırlatıldı.

Ayrıca, İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 13 Ağustos'ta Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek E1 projesini onaylamayı planladığını duyurması ve Başbakan Netanyahu'nun işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren Büyük İsrail vizyonuna bağlı olduğunu söylemesi kararda yer aldı.

Büyük İsrail ifadesinin, Zeev Jabotinsky gibi bazı Siyonistler tarafından bugünkü İsrail'in yanı sıra Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Ürdün topraklarını kapsayacak şekilde kullanıldığına da değinildi.