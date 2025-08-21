DOLAR
Arap Birliği, Lübnan'da "Silahların Devlet Tekeli" Kararını Destekliyor

Arap Birliği, Lübnan'da silahların yalnızca devletin elinde toplanması kararını desteklediğini teyit etti; İsrail'e çekilme baskısı çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 18:37
Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, Beyrut ziyaretinde Lübnan'da silahların yalnızca devletin elinde toplanması kararını desteklediklerini açıkladı. Zeki, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir araya geldi.

Ardından basına yaptığı açıklamada, uluslararası güçlere "Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve ülkenin egemenliğine zarar verecek herhangi bir eylemden kaçınması için İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

Zeki, Lübnan hükümeti ile Hizbullah arasında silahların teslimi konusunda yaşanan gerginliğe ilişkin olarak, "Kimse Lübnan'ın iç çekişmeler nedeniyle istenmeyen sonuçlara sürüklenmesini istemiyor." ifadelerini kullandı. Bu konuların sağduyuyla ele alınmasını ve ülkenin istikrarı ile iç barışını yeniden sağlamak amacıyla Lübnan lehine bir vizyon oluşturulmasını umduğunu belirtti.

Zeki, ayrıca ABD'den, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmesi için İsrail'e baskı yapmasını talep etti ve şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı Avn'a bu ziyaretin amacının; Arap Birliğinin Lübnan'da devlet otoritesinin sağlanması ve silahların yalnızca devletin tekelinde olması ilkesini desteklediğini teyit etmek olduğunu anlattım."

Zeki, Beyrut yönetiminin İsrail'in tüm Lübnan topraklarından çekilmesi ve ateşkes kararlarının uygulanması için uluslararası toplumdan baskı talep eden tutumuna Arap Birliği'nin desteğini de yineledi.

Avn: Karar, Tüm Lübnanlıların Çıkarlarını Gözeterek Uygulanacak

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Joseph Avn, silahların devlet tekelinde toplanması kararına ilişkin olarak, "Lübnan bu kararı tüm Lübnanlıların çıkarlarını koruyacak şekilde uygulamakta kararlıdır." dedi.

Avn, ayrıca ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack aracılığıyla ilgili taraflara mesaj verildiğini ve "sıranın Tel Aviv'de olduğunu" belirterek İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in Lübnanlı esirleri serbest bırakması ve 1701 sayılı BM kararını uygulaması gerektiğini vurguladı. Avn, Arap ülkelerinin Lübnan'a desteğinin bu aşamada önemli olduğunu da ifade etti.

Zeki, Başbakan Nevvaf Selam ile Görüştü

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, Hükümet Sarayı'nda Başbakan Nevvaf Selam ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Zeki, Selam ile silahların devlet tekelinde toplanması kararını ve olası yansımalarını ele aldıklarını belirtti.

Zeki, kararın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu vurgulayarak, "Lübnan'daki tüm siyasilerin fitneyi körüklemek yerine yatıştırması gerektiğini" ve bu meselenin ülkenin istikrarı açısından temel bir konu olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile Görüşme

Zeki, ayrıca Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile görüştü. Görüşmede Zeki, Arap Birliği'nin Lübnan'ın istikrarına büyük önem verdiğini ve silahların devlet tekelinde olması kararını desteklediğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Recci ise Arap Birliği'nin desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

