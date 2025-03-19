Arap Birliği'nden İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Arap Birliği'nden Önemli Toplantı

Filistin'in talebi üzerine Arap Birliği, Kahire'deki merkezinde daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bu saldırılar karşısında alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

Arap Birliği Konseyi'nin Yemen başkanlığında düzenlenen toplantıda, Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhenned el-Akluk, İsrail'in uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal ederek soykırım ve etnik temizlik gerçekleştirdiğini belirtti. Akluk, ayrıca İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yıkımları sürdürdüğünü ve bölgenin %60 ila %80'ini ele geçirmeyi planladığını ifade etti.

Arap Ulusal Güvenliği ve Yaptırım Çağrısı

Akluk, İsrail'in sadece Filistin'e değil, aynı zamanda Arap ulusal güvenliğine de doğrudan tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek, Arap dünyasındaki söyleminin değişmesi gerektiğini vurguladı. Filistin'in çağrısı üzerine, Arap Birliği'nin uluslararası yaptırımlar, ekonomik boykot, hava sahalarının kapatılması ve uluslararası örgütlerde İsrail'in üyeliğinin askıya alınması gibi somut adımlar atması gerektiğini dile getirdi.

Filistin, İsrail'in halkına yönelik saldırılarını sürdürmesi nedeniyle Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırmıştı.