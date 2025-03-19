Arap Birliği'nden İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Arap Birliği, Filistin'in talebiyle gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda İsrail'e yaptırımlar uygulanmasını istemekte.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 16:36
Arap Birliği'nden İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Arap Birliği'nden Önemli Toplantı

Filistin'in talebi üzerine Arap Birliği, Kahire'deki merkezinde daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bu saldırılar karşısında alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

Arap Birliği Konseyi'nin Yemen başkanlığında düzenlenen toplantıda, Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhenned el-Akluk, İsrail'in uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal ederek soykırım ve etnik temizlik gerçekleştirdiğini belirtti. Akluk, ayrıca İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yıkımları sürdürdüğünü ve bölgenin %60 ila %80'ini ele geçirmeyi planladığını ifade etti.

Arap Ulusal Güvenliği ve Yaptırım Çağrısı

Akluk, İsrail'in sadece Filistin'e değil, aynı zamanda Arap ulusal güvenliğine de doğrudan tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek, Arap dünyasındaki söyleminin değişmesi gerektiğini vurguladı. Filistin'in çağrısı üzerine, Arap Birliği'nin uluslararası yaptırımlar, ekonomik boykot, hava sahalarının kapatılması ve uluslararası örgütlerde İsrail'in üyeliğinin askıya alınması gibi somut adımlar atması gerektiğini dile getirdi.

Filistin, İsrail'in halkına yönelik saldırılarını sürdürmesi nedeniyle Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Hapishanelerinde 9,500 Filistinli Tutuklu: Çocuk Sayısı 350'ye Ulaşıyor
2
UNIFIL: İsrail'in Lübnan İhlalleri Endişe Verici
3
Samsun'da Bayram Öncesi Market Fiyat Denetimleri Başladı
4
Kılıçdaroğlu, Gözaltına Alınan İmamoğlu'nu Ziyaret Etti
5
İsrail Savunma Bakanı'ndan Gazze'ye Yıkım Tehdidi
6
Sırbistan Meclisi, Başbakan Vucevic'in İstifasını Onayladı
7
Burdur'da Kereste Fabrikasında Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL