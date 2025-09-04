Arap Birliği'nden Mescid-i Aksa İhlallerine Karşı 'Uluslararası Tavır' Çağrısı

Arap Bakanlar Komitesi'nden 'uluslararası tavır' çağrısı

Kahire'deki Arap Birliği Genel Sekreterliği merkezinde düzenlenen Arap Bakanlar Komitesi'nin 10. Toplantısı sonrası açıklama yapıldı. Toplantıya Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi başkanlık etti; Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile birçok Arap ülkesinden dışişleri bakanları katıldı. Bu toplantı, 164. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı öncesinde gerçekleştirildi.

Komite, işgal altındaki Kudüs ve özellikle Mescid-i Aksa'da mevcut tarihi ve hukuki statükoyu değiştirme girişimlerine karşı uyarıda bulundu. Açıklamada, İsrail'in Kudüs'ün demografik yapısını, dini ve tarihi kimliğini değiştirmeye yönelik çabaları ile Mescid-i Aksa'ya yönelik benzeri görülmemiş ihlaller kınandı ve bu ihlaller karşısında etkili bir uluslararası tavır alınarak harekete geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

Gazze ve Batı Şeria'daki durum

Komitenin ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden acımasız saldırıları ve beraberinde Batı Şeria'da şiddetin tırmanmasına karşı koyma ve durdurma yollarını ele aldığı bildirildi.

Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller arttı

Metinde, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın ikinci yılına yaklaştığı ifade edilirken, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının son dönemde giderek arttığı belirtildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonda kritik görevlere gelen aşırı sağcı bakanların, Mescid-i Aksa'da 'Yahudilerin ibadet etmesi ve Mescid-i Aksa'nın yerine bir Yahudi tapınağı inşa edilmesi gerektiğini' açıkça dile getirdiği kaydedildi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Mescid-i Aksa'nın yerine 'tapınak inşa edilmesini arzu ettiğini, bütçesini kendisinin karşılayacağını' söylediği hatırlatıldı.

Ayrıca, Yahudi Gücü'nden aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot'un Aksa'da İsrail bayrağı açarak dolaştığı görüntüleri paylaştığı ve 'Mescid-i Aksa bizim elimizde.' ifadesini kullandığı belirtildi.