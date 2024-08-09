Arap Ülkeler Gazze İçin Ateşkes Çabalarını Destekliyor

Arap Ülkelerden Gazze İçin Birlik Çağrısı

Arap ülkeleri, arabulucu ülkeler olan ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes sağlamak için başlattığı müzakerelere destek vurgusu yaptı.

Umman'ın Desteği

Umman Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi çağrısına memnuniyetle yanıt verdi. Bakanlık, müzakerelerin hızla başlatılmasının aciliyetine dikkat çekti.

Kuveyt'in Katkısı

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, benzer bir destek vererek, arabulucu ülkelerin çabalarını övdü ve Gaza'daki saldırıların son bulması için yapılan girişimlere tam destek verdiklerini bildirdi.

Irak'ın Görüşleri

Irak Dışişleri, arabulucu ülkelerin müzakerelerdeki ciddiyetini vurgulayarak Gazze'deki insani kriz çözümüne yönelik yapılan tüm çabalara destek verdi.

Lübnan'ın Açıklamaları

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, ateşkes ve esir değişimi konularında Gazze'de müzakerelerin acilen başlatılması gerektiğini ifade etti. Beyrut yönetimi, bu konudaki tüm taraflara anlaşma çağrısında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Desteği

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, arabulucu ülkelerin yaptığı çağrıyı da destekleyerek, tarafları müzakerelere olumlu yanıt vermeye davet etti.

Ortak Açıklama

ABD, Mısır ve Katar, 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelerin başlaması için ortak bir çağrı yaptı. Bu müzakerelerin, Gazze'de kalıcı bir ateşkes için kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.