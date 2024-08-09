Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Arap Ülkeler Gazze İçin Ateşkes Çabalarını Destekliyor

Arap ülkeleri, ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze'deki ateşkes müzakerelerine destek verdi. Umman, Kuveyt, Irak ve Lübnan'dan güçlü destekler geldi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 22:06
Arap Ülkeler Gazze İçin Ateşkes Çabalarını Destekliyor

Arap Ülkelerden Gazze İçin Birlik Çağrısı

Arap ülkeleri, arabulucu ülkeler olan ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes sağlamak için başlattığı müzakerelere destek vurgusu yaptı.

Umman'ın Desteği

Umman Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi çağrısına memnuniyetle yanıt verdi. Bakanlık, müzakerelerin hızla başlatılmasının aciliyetine dikkat çekti.

Kuveyt'in Katkısı

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, benzer bir destek vererek, arabulucu ülkelerin çabalarını övdü ve Gaza'daki saldırıların son bulması için yapılan girişimlere tam destek verdiklerini bildirdi.

Irak'ın Görüşleri

Irak Dışişleri, arabulucu ülkelerin müzakerelerdeki ciddiyetini vurgulayarak Gazze'deki insani kriz çözümüne yönelik yapılan tüm çabalara destek verdi.

Lübnan'ın Açıklamaları

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, ateşkes ve esir değişimi konularında Gazze'de müzakerelerin acilen başlatılması gerektiğini ifade etti. Beyrut yönetimi, bu konudaki tüm taraflara anlaşma çağrısında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Desteği

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, arabulucu ülkelerin yaptığı çağrıyı da destekleyerek, tarafları müzakerelere olumlu yanıt vermeye davet etti.

Ortak Açıklama

ABD, Mısır ve Katar, 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelerin başlaması için ortak bir çağrı yaptı. Bu müzakerelerin, Gazze'de kalıcı bir ateşkes için kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı