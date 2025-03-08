Arap Ülkelerinden Suriye'deki Saldırıya Kınama

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Bahreyn, Mısır ve Ürdün, Suriye'deki güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı kınadı ve dayanışma mesajları gönderdi.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 07:00
Arap Ülkelerinden Suriye'deki Saldırıya Kınama

Arap Ülkelerinden Suriye Hükümetine Destek

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn, Mısır ve Ürdün, Suriye hükümetine ve halkına olan desteklerini vurgulayarak, devrik rejimin güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirdiği yasa dışı saldırıları kınadı.

Suudi Arabistan'dan Açıklama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki yasa dışı grupların güvenlik güçlerini hedef almasını güçlü bir şekilde kınadı ve Suriye hükümetinin güvenliği sağlama çabalarını desteklediğini ifade etti.

BAE'nin Vurgusu

BAE Dışişleri Bakanlığı ise, Suriye'deki silahlı grupların saldırılarını kötüleyerek, ülkenin toprak bütünlüğü ve istikrarına olan desteği yineledi.

Kuveyt ve Bahreyn'in Mesajları

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki güvenlik güçlerine yönelik saldırıları kınayarak, devletin ulusal güvenliğini koruma çabalarını destekleyeceklerini belirtti. Aynı şekilde Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, güvenlik ve iç barışın bozulmasına yönelik herhangi bir girişimi reddettiklerini duyurdu.

Mısır ve Ürdün'den Destek

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Lazkiye'de yaşanan çatışmalardan duyduğu endişeyi ifade ederken, Suriye halkının güvenliğini tehdit eden her türlü hareketi reddettiklerinin altını çizdi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı ise, ülkenin güvenliğini hedef alan tüm girişimleri kınadı ve Suriye'deki güvenleri desteklediğini vurguladı.

Lazkiye Olayları

Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine yönelik saldırının ardından, devrik rejim güçlerine karşı arama tarama faaliyetleri genişliyor. Suriye ordusu, Lazkiye’nin Ceble ilçesinde çatışmalar sürerken, sıcak noktalara askeri sevkiyat yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün yaşanan saldırıda, en az 11 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti.

Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep’te, binlerce kişi güvenlik güçlerine yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla meydanlarda toplandı.

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