Arce BM'de: Gazze'de 'soykırım' ve ABD-İsrail'i Suçladı

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, BM Genel Kurulu'nda Gazze saldırılarını 'soykırım' diye nitelendirip ABD ve İsrail'i eleştirdi; ABD'nin bölgesel askeri adımlarına tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 09:31
Arce BM Genel Kurulu'nda Sert Eleştiri: "Gazze'de Soykırım"

ABD ve İsrail'e yönelik suçlamalar ve BM'ye çağrı

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen 80. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Arce, Gazze'deki saldırılara ilişkin olarak Washington ve Tel Aviv'i hedef alan güçlü ifadeler kullandı. Arce, "İki ülkenin kararıyla şu anda bir soykırım uygulanıyor. Bir ülkenin (Filistin) egemenlik ve özgürlük hakkı elinden alınıyor. Savaş çanlarının yankıları her kıtada duyuluyor." dedi.

ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine de tepki gösteren Arce, "Uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçla mücadele için oraya gittiğini söylüyor. Bu doğru olsaydı, önce kendi ülkesindeki sorunlarla yüzleşirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Washington yönetimini dünyada "acı ve ölüme" yol açmakla suçlayan Arce, ABD Güney Komutanlığı'nın Karayipler bölgesine füze, uçak, helikopter ve denizaltı konuşlandırmasını Latin Amerika için 'tehdit' olarak nitelendirdi.

Arce ayrıca, ABD’nin uyuşturucuyla mücadele bahanesiyle Venezuela’nın doğal kaynaklarını ele geçirmeye çalıştığını savunarak, BM’ye buna karşı durma çağrısında bulundu.

BM'nin kuruluş amacına dikkat çeken Arce, "80 yıl önce savaş ve vahşetin önlenmesi amacıyla kuruldu" hatırlatmasını yaparak, "Yoksulluk, adaletsizlik ve eşitsizlik daha yüksek seviyelerde. Zamanında tepki vermezsek, hala var olan barışın kaybolma ve yeni bir tür üçüncü dünya savaşının gezegeni yutma riski çok yakın." uyarısında bulundu.

Konuşmasında ayrıca BM Genel Kurulu kararlarının bağlayıcı olması gerektiğini ve Güvenlik Konseyi'nde köklü reform ihtiyacı bulunduğunu vurguladı.

