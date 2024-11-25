Ardahan-Ardanuç Kara Yolu İlkbahara Kadar Ulaşıma Kapandı

Ardahan-Ardanuç Kara Yolu Ulaşıma Kapatıldı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası, Ardahan-Ardanuç kara yolu ilkbahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı. Kenti Karadeniz'e bağlayan bu zorlu coğrafi yola, gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi, ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu.

Alternatif Güzergahlar

Sürücüler, bu süreçte Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle kara yollarını kullanmak zorunda kalacaklar. Güvenli bir yolculuk için alternatif güzergâhlar tercih edilmelidir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.