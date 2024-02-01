Ardahan Çıldır'da hayat durdu: Dereceler eksi 33'ü gösterdi

Çıldır ilçesinde gece termometreler 33 derece eksi gösterdi. Kar yağışı sonrası soğuk hava iyice bastırdı, hayat zorlaştı.

Ardahan Çıldır'da hayat durdu: Dereceler eksi 33'ü gösterdi
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Ardahan'a bağlı Çıldır ilçesinde kış çok sert geçiyor. Hava sıcaklığı eksi 33 dereceye kadar düştü. Çıldır bu yıl Türkiye'nin en soğuk yerleri arasında gösterilen Göle ilçesinden bile daha soğuk oldu.

Yaklaşık 2 bin 630 kişinin yaşadığı ilçe merkezinde hayat durma noktasına geldi. Vatandaşlar çok gerekli olmadıkça dışarı çıkmıyor. Özellikle akşam olunca soğuk daha da artıyor ve ilçe sessizliğe gömülüyor.

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Akşam olunca ilçe merkezi sis ve pusun içinde kalıyor, camlar donuyor. İlçe sakinleri evlerinde ya da kahvehanelerde sobanın yanında çay içip ısınıyorlar.

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Aşık Şenlik Mahallesi'nin muhtarı Dural Karahan, böyle soğuk bir havayı ilk defa yaşadıklarını belirtti. Karahan, soğukların akşamları ilçeyi bırakmadığını söyledi. 

Durdağı Çapan 85 yaşında ve böyle soğuk bir havayı ilk defa yaşadığını, hem soğukların hem de sisin hayatı zorlaştırdığını belirtti. Veyis Koç ise Çıldır'ın Göle ilçesinden daha soğuk olduğunu söyledi.

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