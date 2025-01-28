Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Karabulut, Anadolu Ajansı Oylamasına Katıldı

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Karabulut'tan Anlamlı Katkı

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Anadolu Ajansı’nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, basın fotoğraflarını değerlendirerek, yıl içerisinde çekilen en etkileyici kareleri belirlemeyi amaçlıyor.

Karabulut’un bu organizasyona katılımı, basının önemini ve fotoğrafçılığın toplumsal hafızadaki yerini vurgulamak açısından anlam taşıyor. Anadolu Ajansı, her yıl düzenlediği bu oylama ile haberleşme dünyasında kayda değer anları ölümsüzleştiriyor.

Bu yılki oylamada, birçok farklı kategori üzerinden yarışan eserler, halkoyuna sunulacak ve en beğenilen fotoğraflar seçilecek. Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı'nın katılımı, etkinliğin prestijini artıracak bir unsurdur.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.