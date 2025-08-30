DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.462.387,86 0,05%

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Vali Hayrettin Çiçek'in Mesajı

Ardahan'da düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonunda Vali Hayrettin Çiçek, 103. yıl gururunu paylaştı; şehit aileleri ve gazilerle buluşuldu.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 23:27
Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Vali Hayrettin Çiçek'in Mesajı

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Resepsiyon ve katılımcılar

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Program, Karagöl Mahallesi'ndeki Tarihi Kongre Binası'nda gerçekleştirildi. Vali Hayrettin Çiçek ve eşi Berna Çiçek, davetlilerle tek tek selamlaşarak bayramlarını kutladı.

Vali Hayrettin Çiçek'in konuşması

Şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet eden Çiçek, burada yaptığı konuşmada, bu yıl Zafer Bayramı'nın 103. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çiçek, ecdadın mukaddes toprakları yurt kılma adına verdiği mücadeleleri anımsatarak, "Tarihin pek çok döneminde büyük kahramanlıklar, büyük zaferlerle dolu bir geçmişe sahibiz. 1071 Malazgirt, 1453 İstanbul, sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Büyük Taarruz'un gerçekleştiği tarih. Bizler bir olduğumuz, iri olduğumuz, diri olduğumuz sürece bu gök kubbenin altında, bu ay yıldızlı bayrağın gölgesinde inşallah ebediyete kadar varlığımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ülke olarak mazlum uluslara destek vurgusu yapan Çiçek, konuşmasında şunları kaydetti: "Gazze gibi Filistin gibi Suriye ve dünyanın pek çok coğrafyasındaki mazlum ülkelerin, halkların, insanların umudu olmaya inşallah Türk ulusu, Türk milleti olarak devam edeceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Ben her birinize bu kutlu günde bizimle birlikte olduğunuz için davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederken, bu duygu ve düşünceler içerisinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize, hayatta olan gazilerimize afiyet diliyorum."

Kutlama etkinlikleri

Program, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü anısına düzenlenen kutlama etkinlikleriyle devam etti.

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon...

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih'te Filistin'e Destek Yürüyüşü: Gazze'nin Zaferi İçin Duaya Davet
2
Yapay Zeka Destekli Stetoskoplar Kalp Hastalıklarını Saniyeler İçinde Tespit Ediyor
3
Gündem Özeti — 31 Ağustos 2025: Erdoğan Şanghay Zirvesi'nde
4
Hatay Defne'de Çökek Yaylası'ndaki Orman Yangını Söndürüldü
5
Tunus'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu
6
AK Parti Yalçın'dan Eskişehir Eleştirisi: 'Ne Hizmet Verdiniz?'

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta