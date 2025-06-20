Ardahan'da AFAD, Kayalıklardan Düşen Büyükbaş Hayvanı Kurtardı

Ardahan'da Kayalıklardan Düşen Büyükbaş Hayvanın Kurtarılması

Ardahan'da, Çataldere köyü Çamınardı mevkisinde merada otlayan büyükbaş hayvan, kayalıklardan düştü. Olayı gören bölge sakinleri, hemen 112 Çağrı Merkezi ile iletişime geçerek durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yerel vatandaşların da yardımıyla yaralı hayvanı kurtarmak için harekete geçti. Ekipler, traktöre bağlanan halat yardımıyla büyükbaş hayvanı düştüğü yerden çıkardı.

Bu başarılı kurtarma operasyonu, hem AFAD'ın etkinliğini hem de toplumun dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ardahan'da kayalıklardan düşen büyükbaş hayvan, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.