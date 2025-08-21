Ardahan'da Bisikletçiler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kalecik Kalesi'ne Pedal Çevirdi

Ardahan'da Bisikletçiler 30 Ağustos İçin Kalecik Kalesi'ne Pedal Çevirdi

Etkinlik, rota ve katılımcılar

Türkiye Bisiklet Federasyonu Ardahan Temsilciliğine bağlı üyeler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Federasyon üyeleri, Göle ilçesinde buluşup Yiğitkonağı köyünde start alarak tarihi Kalecik Kalesi'ne pedalladı.

Doğanın sunduğu manzara eşliğinde yola çıkan 8 kişilik ekip, yaklaşık 70 kilometrelik parkuru tamamlayarak Kalecik Kalesi'ne ulaştı. Rota, bisikletçiler ve doğa tutkunları için hem sportif hem de kültürel bir deneyim sundu.

Federasyon yetkilisinin açıklaması

Muhammed Yıldırım, etkinliği 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü dolayısıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Yıldırım, Kalecik Kalesi'nin kadim geçmişe sahip olduğunu, buranın bisiklet rotaları açısından cazip bir nokta olduğunu ve bu tarihi kaleyi turizme kazandırma hedefinde olduklarını vurguladı.

Ardahan'da, Türkiye Bisiklet Federasyonu Ardahan Temsilciliğine bağlı üyeler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü kapsamında Kalecik Kalesi'ne pedal çevirdi.