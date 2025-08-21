DOLAR
Ardahan'da Bisikletçiler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kalecik Kalesi'ne Pedal Çevirdi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Ardahan üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü'nde Göle'den Kalecik Kalesi'ne yaklaşık 70 km'lik rotayı tamamladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 10:13
Etkinlik, rota ve katılımcılar

Türkiye Bisiklet Federasyonu Ardahan Temsilciliğine bağlı üyeler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Federasyon üyeleri, Göle ilçesinde buluşup Yiğitkonağı köyünde start alarak tarihi Kalecik Kalesi'ne pedalladı.

Doğanın sunduğu manzara eşliğinde yola çıkan 8 kişilik ekip, yaklaşık 70 kilometrelik parkuru tamamlayarak Kalecik Kalesi'ne ulaştı. Rota, bisikletçiler ve doğa tutkunları için hem sportif hem de kültürel bir deneyim sundu.

Federasyon yetkilisinin açıklaması

Muhammed Yıldırım, etkinliği 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü dolayısıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Yıldırım, Kalecik Kalesi'nin kadim geçmişe sahip olduğunu, buranın bisiklet rotaları açısından cazip bir nokta olduğunu ve bu tarihi kaleyi turizme kazandırma hedefinde olduklarını vurguladı.

