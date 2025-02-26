Ardahan'da Kar ve Tipi Ulaşımı Aksatıyor

Ardahan’da Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Ardahan'da gün boyunca etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi, ulaşımda çeşitli aksamalara sebep olmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde kent genelinde başlayan kar, hızla etkisini arttırarak rüzgarın da etkisiyle tipi halini aldı.

Tehlikeli Yol Koşulları

Özellikle Ardahan’ı Hanak, Damal, Çıldır ve Posof ilçelerine bağlayan kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde yoğunlaşan tipi, yolda buzlanma oluşturarak görüş mesafesinin düşmesine neden oluyor.

Karayolları ekipleri, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu noktalarda gerekli müdahaleleri yaparak ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ardahan'ın diğer yollarında da tipi etkili olmaya devam ediyor.