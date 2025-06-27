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Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: Ceset Ulaşıldı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Kura Nehri'nde boğulan kişinin cesedine ulaşıldı. Olayda bir kişi daha kayboldu ve arama çalışmaları devam etti.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 15:32
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: Ceset Ulaşıldı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, Kura Nehri'ne yüzmek için giren 3 kişiden Adil Akçay ve Hafiz Akçay boğuldu. Olayın ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında Adil Akçay'ın cesedine ulaşıldı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurtkale köyünden gelen bilgiler doğrultusunda, boğulma olayının ardından 20 yaşındaki Taha Umut Akçay'ın kendi imkanlarıyla sudan çıktığını belirtti. Ancak, Hafiz Akçay'a ulaşılamadığı belirtildi.

Alınan bilgilere göre, Hafiz Akçay'ın cesedi, düştüğü yerden 200 metre aşağıda bulundu. Vali Çiçek, olayla ilgili adli işlem başlatıldığını ve cenazelerin otopsi için Erzurum'a gönderildiğini ifade etti.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Kura Nehri'ne giren 2 kişi boğularak öldü. Olayın ardından Çıldır...

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Kura Nehri'ne giren 2 kişi boğularak öldü. Olayın ardından Çıldır Kaymakam Vekili Yunus Emre Fırat (orta), İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen (sol1) ve AFAD İl Müdürü Selim Polat (sağ1) alanda incelemelerde bulundu.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Kura Nehri'ne giren 2 kişi boğularak öldü. Alanda arama çalışmaları...

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Kura Nehri'ne giren 2 kişi boğularak öldü. Alanda arama çalışmaları sürüyor.

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