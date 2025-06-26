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Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Kura Nehri'ne giren iki kişi boğularak yaşamını yitirdi, bir kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 19:11
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Ardahan'da Kura Nehri'nde Kaybettikleri Canlardan İki Kişi Boğuldu

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, Kura Nehri'ne giren iki kişi boğularak hayatını kaybetti. Kurtkale köyünde yaşayan aile mensupları Adil Akçay (73) ve Hafiz Akçay (65), yüzmek için suya girdiği sırada akrabaları Taha Umut Akçay (20) da onlara eşlik etti.

Olayın Gelişimi ve Kurtarma Çalışmaları

Bir süre sonra bu üç kişiden haber alamayan çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemelerde Adil ve Hafiz Akçay'ın boğulduğunu tespit ederken, bir teselli olarak Taha Umut Akçay'ın yüzerek sudan çıktığını belirledi.

Ceset Bulundu, Arama Çalışmaları Sürüyor

Hayatını kaybeden akrabalardan birinin cesedinin bulunmasının ardından, diğerinin bulunması için arama çalışmaları devam etmektedir. Taha Umut Akçay'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Kura Nehri'ne giren 2 kişi boğularak öldü. Kurtkale köyünde yaşayan...

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Kura Nehri'ne giren 2 kişi boğularak öldü. Kurtkale köyünde yaşayan akrabalar Adil (73), Hafiz (65) ve Taha Umut Akçay (20) yüzmek için Kura Nehri'ne girdi. Bir süre sonra bu kişilerden haber alamayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Kura Nehri'ne giren 2 kişi boğularak öldü. Kurtkale köyünde yaşayan...

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Kura Nehri'ne giren 2 kişi boğularak öldü. Kurtkale köyünde yaşayan akrabalar Adil (73), Hafiz (65) ve Taha Umut Akçay (20) yüzmek için Kura Nehri'ne girdi. Bir süre sonra bu kişilerden haber alamayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

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