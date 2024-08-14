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Ardahan'da Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Açıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ardahan'da yeni Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 18:40
Ardahan'da Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Açıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ardahan'da Açılış Gerçekleştirdi

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından resmi olarak açıldı.

Valilik ve Belediye Başkanlığı Ziyareti

Hisarcıklıoğlu, açılış öncesi Ardahan Valiliği ve Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Merkezin Önemi ve Vizyonu

Açılış töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, Merkezin kuruluşundaki katkıları nedeniyle dönemindeki Adalet Bakanı Cemil Çiçek’e teşekkür etti. Ayrıca, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası'nın 5 yıldızlı hizmet anlayışını benimsediğini vurgulayarak, odanın çalışmalarının vizyoner bir anlayışla yapıldığını ifade etti.

Tahkim ve Arabuluculuk Sistemi

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin geçmiş kültürlerinde iki tüccar arasındaki anlaşmazlıkların geleneksel yöntemlerle çözüldüğünü hatırlatarak, batı ülkelerinin bu sistemi alarak 'tahkim ve arabuluculuk' adına bir kurum oluşturduğunu belirtti. Normal mahkeme süreçlerinin uzunluğuna dikkat çekerek, tahkim sisteminin sağladığı kolaylıkları anlattı:

"Normalde bir dava en az 4 yıl sürer. Ancak burada, maksimum 3 ayda çözüm sağlanıyor ve masraflar da mahkeme giderlerinin yarısı kadar. İki taraf, el sıkışarak birbirinden ayrılıyor. Bizim kültürümüzde helalleşme büyük bir önem taşıyor. Bu sistem, en hızlı ve tarafsız hizmeti sunmayı amaçlıyor."

Belediye ve Vali'den Destek Açıklamaları

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Merkezin yargı yükünü hafifleteceğini dile getirdi. ATSO Başkanı Çetin Demirci ise Ardahan’a yapılan katkılar nedeniyle TOBB’a teşekkür etti.

Ödüller ve Ziyaretler

Açılış sırasında, ATSO'da 40 yılı dolduran üyelere plaket takdim edildi. Hisarcıklıoğlu, daha sonra Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki peynir atölyesini ziyaret ederek, ilgililerden bilgi aldı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar...

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) tarafından açıldı. Açılış öncesi, Hisarcıklıoğlu, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i (sağda) makamında ziyaret etti.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar...

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) tarafından açıldı. Açılış öncesi, Hisarcıklıoğlu, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i (sağda) makamında ziyaret etti.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar...

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) tarafından açıldı. Açılış öncesi, Hisarcıklıoğlu, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i (sağda) makamında ziyaret etti.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar...

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) tarafından açıldı. Açılış öncesi, Hisarcıklıoğlu, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i (sağda) makamında ziyaret etti.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar...

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) tarafından açıldı. Açılış öncesi, Hisarcıklıoğlu, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i (sağda) makamında ziyaret etti.

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