Ardahan'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Olay, Göle-Kars kara yolunun Eskidemirkapı mevkisinde meydana geldi. Cam yüklü 41 AA 431 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrildi.

Sürücünün sıkıştığı ihbarı üzerine, bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, tırın içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için hızlı bir şekilde harekete geçti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ardından Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.