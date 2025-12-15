DOLAR
Çorum Alaca'da Motoru Yanan Otomobil İtfaiye Kurtardı

Çorum Alaca'da motor kısmı tutuşan 19 DD 147 plakalı otomobil, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:38
Olayın Detayları

Çorum’un Alaca ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı tutuşan bir otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Günhan Mahallesi Mimar Sinan Sokak’ta meydana gelen olayda, Gökhan Y. yönetimindeki 19 DD 147 plakalı aracın motor bölümünden dumanlar yükseldi. Aracın yandığını fark eden sürücü, aracı durdurup 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti. Ekiplerin başarılı çalışmasıyla aracın tamamen yanması önlendi.

