Çatalca'da taş ocağı kazası: 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir taş ocağında kum boşaltımı sırasında zeminde çökme meydana geldi. Bu sırada kamyonun damperi arasında sıkışan sürücü Şaban S. (64) olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şaban S. kamyondaki kumu boşalttığı esnada zemin çöktü ve sürücü kendini araçtan atmaya çalıştı. Ancak kamyonun damperi arasında sıkışan sürücü kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

