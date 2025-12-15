Bin Yıllık Haburman Köprüsü, Diyarbakır'da Kışın Kartpostallık Görüntüler

Bin Yıllık Haburman Köprüsü Tüm İhtişamıyla Ayakta

Çermik'te kış manzarası ziyaretçileri büyülüyor

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yer alan tarihi Artuklu eseri Haburman köprüsü, kış mevsiminde ortaya çıkan kartpostallık görüntülerle ilgi odağı oluyor.

Diyarbakır’a 90 kilometre uzaklıktaki köprü, yaz ziyaretlerinin yanı sıra kış aylarında da çevre illerden gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Sinek Çayı üzerine kurulu olan yapı, Aşukar Dağı eteklerinde, vadi içinde konumlanıyor.

Kış mevsiminde ağaçların yapraklarını dökmesiyle birlikte köprünün çevresi, fotoğraf tutkunları için kartpostallık manzaralar sunuyor; ziyaretçiler yapının özgün dokusu ve doğal çevresinin birleşiminden etkileniyor.

1179-1180 yıllarında, Artuklu hükümdarı Necmeddin Alpı’nın kızı Zübeyde Hatun tarafından, kardeşi II. Kutbüddin İlgazi’nin hükümdarlığı sırasında inşa edilen köprü, günümüze kadar ilk günkü ihtişamını koruyarak ayakta duruyor.

Haburman köprüsü, hem tarihi kimliği hem de doğal güzellikleriyle bölgenin kültürel mirasını gözler önüne seriyor ve mevsim fark etmeksizin ziyaretçilerine etkileyici görüntüler sunuyor.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE BULUNAN TARİHİ ARTUKLU ESERİ HABURMAN KÖPRÜSÜ, KIŞ MEVSİMİNDE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARTARAK ZİYARETÇİLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR.