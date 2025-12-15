DOLAR
42,69 0%
EURO
50,22 -0,13%
ALTIN
5.964,12 -1,13%
BITCOIN
3.829.468,17 -1,16%

Bin Yıllık Haburman Köprüsü, Diyarbakır'da Kışın Kartpostallık Görüntüler

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki 1179-1180 yapımı Artuklu eseri Haburman Köprüsü, kışın oluşturduğu kartpostallık manzaralarla ziyaretçileri büyülüyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:18
Bin Yıllık Haburman Köprüsü, Diyarbakır'da Kışın Kartpostallık Görüntüler

Bin Yıllık Haburman Köprüsü Tüm İhtişamıyla Ayakta

Çermik'te kış manzarası ziyaretçileri büyülüyor

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yer alan tarihi Artuklu eseri Haburman köprüsü, kış mevsiminde ortaya çıkan kartpostallık görüntülerle ilgi odağı oluyor.

Diyarbakır’a 90 kilometre uzaklıktaki köprü, yaz ziyaretlerinin yanı sıra kış aylarında da çevre illerden gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Sinek Çayı üzerine kurulu olan yapı, Aşukar Dağı eteklerinde, vadi içinde konumlanıyor.

Kış mevsiminde ağaçların yapraklarını dökmesiyle birlikte köprünün çevresi, fotoğraf tutkunları için kartpostallık manzaralar sunuyor; ziyaretçiler yapının özgün dokusu ve doğal çevresinin birleşiminden etkileniyor.

1179-1180 yıllarında, Artuklu hükümdarı Necmeddin Alpı’nın kızı Zübeyde Hatun tarafından, kardeşi II. Kutbüddin İlgazi’nin hükümdarlığı sırasında inşa edilen köprü, günümüze kadar ilk günkü ihtişamını koruyarak ayakta duruyor.

Haburman köprüsü, hem tarihi kimliği hem de doğal güzellikleriyle bölgenin kültürel mirasını gözler önüne seriyor ve mevsim fark etmeksizin ziyaretçilerine etkileyici görüntüler sunuyor.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE BULUNAN TARİHİ ARTUKLU ESERİ HABURMAN KÖPRÜSÜ, KIŞ MEVSİMİNDE...

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE BULUNAN TARİHİ ARTUKLU ESERİ HABURMAN KÖPRÜSÜ, KIŞ MEVSİMİNDE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARTARAK ZİYARETÇİLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE BULUNAN TARİHİ ARTUKLU ESERİ HABURMAN KÖPRÜSÜ, KIŞ MEVSİMİNDE...

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çatalca'da taş ocağı kazası: 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
2
Çorum Alaca'da Motoru Yanan Otomobil İtfaiye Kurtardı
3
Esenyurt’ta Selen Özkula Davası: İlker Sezgün Hakim Karşısına Çıktı
4
Van YYÜ'de 'Fanatizmin Kitle Hareketlerine ve Toplumsal Değişime Etkisi' Konferansı
5
TRT Erzurum Radyosu 65’nci Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
6
Gaziantep'te 1,5 Milyon TL'lik Kaçak Elektronik Operasyonu
7
16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 10 Mayıs’ta Başlıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri