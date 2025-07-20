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Ardahan'da Tırın Otomobile Çarpması Sonucu 5 Kişi Yaralandı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde meydana gelen kazada, tırın çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 20:46
Ardahan'da Tırın Otomobile Çarpması Sonucu 5 Kişi Yaralandı

Ardahan'da Tır Kazası: 5 Yaralı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Hanak-Damal kara yolunun Mesire mevkisinde gerçekleşti.

İ.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen bir tır, Y.M.G'nin kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki yolcular yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Ardahan ve Göle Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı.

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