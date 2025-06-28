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Ardahan'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde İki Kişi Yaralandı

Ardahan'ın Göle ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 22:32
Ardahan'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde İki Kişi Yaralandı

Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, uçaruma yuvarlanan otomobildeki iki kişi yaralandı. Olay, A.A. sürücülüğündeki 34 CJJ 003 plakalı otomobilin, Göle-Selim yolunun Kızıl Gedik mevkisinde devrilerek uçuruma düşmesiyle gerçekleşti.

Olayın ardından, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri, hızlıca kaza yerine sevk edildi. Aracın metrelerce aşağıya yuvarlandığı kazada, otomobilin sürücüsü A.A. ve yanında bulunan B.Ö. yaralandı.

Kazazedeler, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı ve ambulansla Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

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