Ardahan'daki Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ardahan'da Bıçaklı Kavga

Ardahan'ın Damal ilçesinde yaşanan bıçaklı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Damal-Posof kara yolundaki bir mekanda Ardahan Belediyesi çalışanları ile başka bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belediyede şoförlük yapan Güntay H. (41) ve Volkan G. (35) bıçakla yaralandı.

Sağlık Durumu ve Gözaltılar

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, Damal Toplum Sağlık Merkezi'ne kaldırıldı, ancak Güntay H. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.