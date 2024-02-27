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Ardahan, Türkiye'nin en soğuk yeri olmaya devam ediyor : Ardahan Göle'de termometre eksi 32 dereceyi gördü

Sibirya soğuklarının etkisiyle Ardahan ve çevresi dondu. Türkiye’nin en soğuk noktası olan Göle ilçesinde, gece sıcaklık eksi 32 dereceye kadar düştü.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 12:39
Ardahan, Türkiye'nin en soğuk yeri olmaya devam ediyor : Ardahan Göle'de termometre eksi 32 dereceyi gördü

Sibirya soğukları Ardahan ve çevresini dondurdu. Göle ilçesi, eksi 32 dereceyle Türkiye’nin en soğuk noktası oldu. Kent merkezinde hava sıcaklığı eksi 23,8 dereceye kadar indi. 

Ağaçlar kırağı tuttu, nehirler ve dereler buzla kaplandı, araçlar ve kamyonlar çalışamadı. Donan yakıt depolarını eritmek için bazı vatandaşlar ateş yaktı.

Ardahan ve ilçelerinin gece sıcaklıkları şunlar oldu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre:

Sıcaklık değerleri Ardahan merkez için eksi 23.8 seviyesini görüyor. Bunun yanı sıra termometre Göle'de eksi 20.8, Çıldır'da eksi 16.9 ve Damal'da ise eksi 19.7 seviyelerini göreceği belirtiliyor.

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Ardahan, Türkiye'nin en soğuk yeri olmaya devam ediyor : Ardahan Göle'de termometre eksi 32 dereceyi gördü

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