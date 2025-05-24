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Ardahan Üniversitesinde Mezuniyet Coşkusu

Ardahan Üniversitesi'nde 870 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, kültürlerin buluşma noktası olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 14:42
Ardahan Üniversitesinde Mezuniyet Coşkusu

Ardahan Üniversitesi’nde Mezuniyet Coşkusu

Ardahan Üniversitesi, 870 öğrencisinin mezuniyet töreniyle büyük bir heyecan yaşadı. 80. Yıl Şehir Stadyumu’nda düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, mezun olmanın mutluluğunu paylaşarak, üniversitenin bölgedeki önemine dikkat çekti.

Üniversitenin Gelişimi

Emiroğlu, Ardahan Üniversitesinin şu anda 7 fakülte, 2 enstitü, 2 meslek yüksekokulu, 12 araştırma merkezi ve 25 öğrenci kulübü ile sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda düşünen, sorgulayan ve topluma değer katan bir bilim merkezi haline geldiğini belirtti.

Kültürlerin Buluşma Noktası

Rektör, mezun olan öğrencilere azimle çalışmalarını tavsiye ederek, "375 akademik, 355 idari personeli ve 4 bin 19 aktif öğrencisi ile bilimsel rehberlik sunmaktayız. 6 farklı ülkeden 170 yabancı uyruklu öğrencimizle Ardahan, kültürlerin buluşma noktası olmuştur. Bu sayede bilimin evrenselliğini Ardahan yerelliğiyle harmanlıyoruz." dedi.

Törende Dereceye Giren Öğrenciler

Dönem birincisi olan İngilizce Bölümü öğrencisi Yağmur Uymaz, törende yaptığı konuşmada geleceğe dair umutlarını dile getirdi. Törende ayrıca dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

Coşkulu Kapanış

Tören, halk oyunları gösterisi ve mezunların kep atmasıyla sona erdi. Ardahan Üniversitesi, mezunlarıyla birlikte yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecek.

Ardahan Üniversitesinde 870 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Dönem birincisi İngilizce Bölümü...

Ardahan Üniversitesinde 870 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Dönem birincisi İngilizce Bölümü öğrencisi Yağmur Uymaz'ın da konuşma yaptığı törende, dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

Ardahan Üniversitesinde 870 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Dönem birincisi İngilizce Bölümü...

Ardahan Üniversitesinde 870 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Dönem birincisi İngilizce Bölümü öğrencisi Yağmur Uymaz'ın da konuşma yaptığı törende, dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

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