Ardahan Valisi Çiçek Ilgar Tüneli'ni İnceledi

Vali Hayrettin Çiçek, Damal-Posof-Türkgözü yolundaki Ilgar Tüneli çalışmalarını yerinde inceleyip tünelin bölge ve ülke için önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 19:58
Damal-Posof-Türkgözü yolunda çalışmalar sürüyor

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolu üstünde yapımı süren Ilgar Tüneli çalışmalarını inceledi.

Vali Çiçek'e Karayolları 18. Bölge Müdürü Hakan Yenilmez, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Damal Kaymakamı Ahmet Sami Meram ve diğer ilgililer eşlik etti.

Çalışmaların gidişatına ilişkin ilgililerden brifing alan Çiçek, Ilgar Tüneli'nin Ardahan ve Türkiye için önemli olduğunu ifade etti.

Kentte, özellikle ulaşımda yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Buradaki çalışmaların tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz. Burası ilimiz ve ülkemiz için çok önemli. Bu tünelin faaliyete girmesi halinde, Ardahan'dan başta Kafkaslar olmak üzere Orta Asya'ya daha kolay ve kaliteli ulaşılacak. Nasıl ki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na tünelle sorunsuz ulaşım sağlıyorsak, burası da öyle olacak inşallah."

