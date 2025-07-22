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Ardahan Valisi Çiçek'ten Basın Bilgilendirme Toplantısı: 3 Operasyon, 2 Gözaltı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, FETÖ ve diğer örgütlere yönelik 3 operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 21:32
Ardahan Valisi Çiçek'ten Basın Bilgilendirme Toplantısı: 3 Operasyon, 2 Gözaltı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'ten Önemli Açıklamalar

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Valilik binasında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, kentteki asayiş durumu ve gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Çiçek, her ay düzenledikleri bu toplantılarda medya ile bir araya geldiklerini ifade etti.

Üç Operasyonda Gözaltı

Vali Çiçek, yaptığı açıklamada, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili olanların da bulunduğu 3 operasyonda toplamda 2 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Çiçek, bu operasyondan sonra terörsüz bir Türkiye sürecine girmeye başladıklarını vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye sürecine girdik hamdolsun. Ancak çeşitli faaliyetlerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Diğer Terör Örgütleriyle Mücadele

Daha sonra, Vali Çiçek, DHKP-C ve MLKP terör örgütü ile alakalı iki ayrı operasyon daha gerçekleştirildiğini ve bir kişi hakkında gözaltı, iki kişi hakkında ise adli kontrol kararı alındığını açıkladı.

Yurt Dışında Aranan Şahıslar

Vali Çiçek, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen 10 önemli suç listesi kapsamında, araması olan ancak yurt dışında bulunan 41 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek (solda), aralarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik...

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek (solda), aralarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik olanların da bulunduğu 3 operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek (solda), aralarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik...

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek (solda), aralarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik olanların da bulunduğu 3 operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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