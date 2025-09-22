Ardahan ve Kars'ın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerinde soğuk hava kar ve sisi beraberinde getirdi; 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası beyaz örtüyle kaplandı, Kağızman'da sıcaklık 7 dereceye düştü.