Ardahan ve Kars'ın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu
Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava, yükseklerde kar yağışı ve sise dönüştü. Bölgede yer yer beyaz örtü oluşurken, vatandaşlar kışı aratmayan görüntülerle karşılaştı.
Yağışla birlikte Ardahan-Artvin arasındaki 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası beyaza büründü. Yoğun sisin etkili olduğu yaylada, kışı aratmayan manzaralar oluştu.
Kars'ta Kağızman'da kar yağışı
Kars'ın Kağızman ilçesinin yüksek noktalarında da kar yağışı etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 7 dereceye düştüğü ilçenin yüksek kesimlerine kar yağdı.
Kağızman ilçesini çevreleyen dağlar beyaza bürünürken, il genelinde soğuk hava etkisini sürdürdü.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve yoğun sis etkili oldu.