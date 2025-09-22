Ardahan ve Kars'ın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerinde soğuk hava kar ve sisi beraberinde getirdi; 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası beyaz örtüyle kaplandı, Kağızman'da sıcaklık 7 dereceye düştü.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 10:00
Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava, yükseklerde kar yağışı ve sise dönüştü. Bölgede yer yer beyaz örtü oluşurken, vatandaşlar kışı aratmayan görüntülerle karşılaştı.

Yağışla birlikte Ardahan-Artvin arasındaki 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası beyaza büründü. Yoğun sisin etkili olduğu yaylada, kışı aratmayan manzaralar oluştu.

Kars'ta Kağızman'da kar yağışı

Kars'ın Kağızman ilçesinin yüksek noktalarında da kar yağışı etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 7 dereceye düştüğü ilçenin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kağızman ilçesini çevreleyen dağlar beyaza bürünürken, il genelinde soğuk hava etkisini sürdürdü.

