Ardahan ve Kars'ta Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ardahan ve Kars'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Ardahan ve Kars'ta etkisini artıran kar, yaşamı olumsuz etkiledi. Gece boyunca etkili olan yağış sonrası Ardahan'da sağanak, yerini kara bıraktı.

Araçların üzeri ve arazilerin karla kaplandığı şehirde, soğuk hava kendini hissettirmeye başladı. Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara Geçidi'nde, kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı büyük tonajlı araçlar yolda kaldı.

Kars'ta Beyaza Bürünmüş Şehir Manzaraları

Kars'ta gece boyunca artan kar kalınığı şehrin merkezini beyaza bürüdü. Kars Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.

Karla kaplanan Kars Kalesi ve tarihi yapılar, dronla görüntülenerek o bölgenin kış güzelliği gözler önüne serildi. Sarıkamış'ta da gece başlayan yağışların ardından, ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Sarıçam ağaçları ve bitkiler beyaza büründü.

Vatandaşlar, ev, iş yerlerinin önü ve araçlarının üzerindeki biriken karları temizleyerek işlerine devam etti. Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütmeye başladı.

Öte yandan, ilçede yaban ördekleri ve kızıl tilkinin arazide yiyecek aradığı manzara dikkat çekti. Vatandaşlardan Furkan Turut, kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Bir haftadır kar yağıyor, kışın yağan kardan çok yağdı. Kış geri geldi, bakalım ne olacak," dedi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilçe beyaza büründü. Yağış sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilçe beyaza büründü. Yağış sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.