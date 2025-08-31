DOLAR
Ardanuç Festivali Karakucak Güreşleriyle Sona Erdi — Enes Soyer Şampiyon

Artvin'de düzenlenen Ardanuç Kültür Sanat Festivali, 12 ilden 135 sporcunun katıldığı karakucak güreşleriyle sona erdi; Enes Soyer başpehlivan oldu.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 18:53
Ardanuç Festivali Karakucak Güreşleriyle Sona Erdi — Enes Soyer Şampiyon

Ardanuç Kültür Sanat Festivali karakucak güreşleriyle sona erdi

Artvin'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ardanuç Kültür Sanat Festivali etkinlikleri, festival alanındaki arenada gerçekleştirilen karakucak güreşleriyle tamamlandı.

Ardanuç Kaymakamlığı koordinasyonunda, Ardanuç Belediye Başkanlığınca organize edilen güreşlere 12 ilden 135 güreşçi katıldı. Minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde 20 sıklette yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara toplam 104 bin lira para ödülü verildi.

Zorlu eşleşmelere sahne olan organizasyonda, başpehlivanlık kategorisinde Trabzonlu Enes Soyer, Amasyalı rakibi Emre Oktan'ı yenerek şampiyon oldu.

Minikler

30 kiloda Emre Susu; 35 kiloda Mehmet Efe Sucu; 40 kiloda Bedel Topuz; 45 kiloda Alperen Erdem; 50 kiloda Altay Akgün; 55 kiloda Emir Okuyan birinciliği elde etti.

Yıldızlar

45 kiloda Mümin Korucu; 50 kiloda Berkan Tokgöz; 55 kiloda İbrahim Hakkı Şahin; 60 kiloda Yusuf Güney; 65 kiloda Mehmet Ergül; 70 kiloda Hüseyin Anbar; 75 kiloda Hamza Yerlikaya birincilik kürsüsüne çıktı.

Büyükler

60 kiloda Ahmet Sucu; 65 kiloda Cihat Yılmaz; 70 kiloda Ahmet Özcan; 75 kiloda Burak Sinin; 80 kiloda Murat Olukman; 90 kiloda Ömer Faruk Öztürk birinci oldu.

Güreşleri izleyen Vali Turan Ergün, sporcuları tebrik ederek ödüllerini verdi.

