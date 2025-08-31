Ardanuç Festivali Karakucak Güreşleriyle Sona Erdi — Enes Soyer Şampiyon

Ardanuç Kültür Sanat Festivali karakucak güreşleriyle sona erdi
Artvin'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ardanuç Kültür Sanat Festivali etkinlikleri, festival alanındaki arenada gerçekleştirilen karakucak güreşleriyle tamamlandı.
Ardanuç Kaymakamlığı koordinasyonunda, Ardanuç Belediye Başkanlığınca organize edilen güreşlere 12 ilden 135 güreşçi katıldı. Minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde 20 sıklette yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara toplam 104 bin lira para ödülü verildi.
Zorlu eşleşmelere sahne olan organizasyonda, başpehlivanlık kategorisinde Trabzonlu Enes Soyer, Amasyalı rakibi Emre Oktan'ı yenerek şampiyon oldu.
Minikler
30 kiloda Emre Susu; 35 kiloda Mehmet Efe Sucu; 40 kiloda Bedel Topuz; 45 kiloda Alperen Erdem; 50 kiloda Altay Akgün; 55 kiloda Emir Okuyan birinciliği elde etti.
Yıldızlar
45 kiloda Mümin Korucu; 50 kiloda Berkan Tokgöz; 55 kiloda İbrahim Hakkı Şahin; 60 kiloda Yusuf Güney; 65 kiloda Mehmet Ergül; 70 kiloda Hüseyin Anbar; 75 kiloda Hamza Yerlikaya birincilik kürsüsüne çıktı.
Büyükler
60 kiloda Ahmet Sucu; 65 kiloda Cihat Yılmaz; 70 kiloda Ahmet Özcan; 75 kiloda Burak Sinin; 80 kiloda Murat Olukman; 90 kiloda Ömer Faruk Öztürk birinci oldu.
Güreşleri izleyen Vali Turan Ergün, sporcuları tebrik ederek ödüllerini verdi.