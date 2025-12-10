Arıcak’ta Gıda Güvenliği Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde, Arıcak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerin odağı: Hijyen ve mevzuata uygunluk

İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları ve mevzuata uygunluk kriterleri titizlikle kontrol ediliyor. Yapılan incelemelerde işletme içi uygulamalar ve gıda saklama koşulları gözden geçiriliyor.

Tespit edilen eksiklikler ve uyarılar

Kontroller sırasında tespit edilen eksikliklerle ilgili işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Yetkililer, tespit edilen ihlallerin giderilmesi için işletmelerin bilgilendirildiğini belirtti.

Halk sağlığı öncelik

Yetkililer denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurgulayarak, halk sağlığının korunmasının kurumun öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

