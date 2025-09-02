Arıkan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Partinin genel merkezinde Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya geldi. Görüşme, Mustafa'nın Türkiye'deki görev süresi sonrası gerçekleştirdiği veda ziyareti kapsamında yapıldı.

Arıkan: "Soykırımı kabul etmek mümkün değil"

Görüşmede konuşan Arıkan, Mustafa'nın Türkiye'de Filistin davasını en güzel şekilde temsil ettiğini belirtti. Arıkan, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği girişimleri kınayarak, "Soykırımı kabul etmenin mümkün olmadığı" mesajını verdi.

Arıkan, Filistinli grupların İsrail zulmüne karşı güçlü bir direniş sergilediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Filistin'in şanlı mücahitleri, İsrail'in yaptığı zulüm karşısında en güçlü direnişi ortaya koyuyorlar. Biz de Türkiye olarak, Saadet Partisi olarak bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. İnanıyorum ki bugün zor şartlar altında mücadele eden Filistin halkı çok yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacak, özgür Filistin devleti tüm dünya tarafından tanınacak ve haklı mücadeleleri zafere ulaşacaktır."

Arıkan, dünyadan birçok sivil toplum gönüllüsünün Gazze'deki katliamı engellemek amacıyla harekete geçtiğini ve yüzden fazla gemi ile bölgeye gitme planı olduğunu hatırlattı. "Bu hafta içerisinde İspanya'dan ve Tunus'tan hareket edecekler. Biz de Türkiye'de Saadet Partisi olarak hem bu gemilerin kalkmasıyla alakalı gerekli hazırlıkların yapılması için hem de insan kaynağı noktasında çalışma içerisinde olduk" dedi.

Arıkan, sivil inisiyatiflerin birçok resmî oluşumun başaramadığını başarabileceğine inandığını belirterek, "Gazze'deki abluka delinecek ve oradaki insanlar en azından şu an için öncelikle yaşamış oldukları açlığı aşacaklar. Sonrasında da özgürlük mücadelelerine kaldıkları yerden devam edip en yakın zamanda da şanlı direniş zafere ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Mustafa'dan veda sözleri

Faed Mustafa ise görev yaptığı 10 yıl boyunca Türk halkının Filistin'e gösterdiği sevgiye şahit olduğunu aktardı. Mustafa, "Filistin olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Siyonist çeteler sürekli Filistin halkına savaş açmaktadır. Amerika'dan ve birçok yerden destek almaktadır. Bütün acılara, sıkıntılara, çilelere rağmen hiçbir zaman pes etmedik, kırılmadık" dedi.

Mustafa, Türkiye'ye, Türk halkına, Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye parlamentosuna ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek görüşmesini şu sözlerle tamamladı: "Bu davayı sizin davanız gibi görüyorsunuz. Her şeye rağmen inanıyoruz ki inşallah en kısa zamanda sizlerle Mescid-i Aksa'da namaz kılacağız."

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (sağ 2), Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa (sol 2) ile görüştü.