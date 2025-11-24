Arin Gölü Alarmı: Bitlis Adilcevaz'da 5 Yılda Tamamen Kuruyabilir

Arin Gölü alarm veriyor: Bitlis Adilcevaz'da kuruma riski

Doğa tutkunları ve aktivistler uyarıyor

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi Aydınlar beldesinde toplanan Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Arin Gölü’ndeki kuraklık tehdidine dikkat çekti. Arin köyünden başlayıp 15 kilometre yürüyen grup, göldeki tehlikeyi yerinde gösterdi.

Aktivistler, Dikkuyruk, uzunbacak, kızılbacak, Van Gölü martısı, angıt ve kılıçgaga gibi birçok kuş türünün yaşam ve üreme alanı olan gölde son yıllarda su seviyesinin hızla düştüğünü belirtti.

Grup üyeleri, gölde son birkaç yılda yaşanan 200 metrelik su çekilmesinin sürdüğünü, bunun tarımsal sulama, vahşi sulama ve iklim değişikliği gibi faktörlerin birleşiminden kaynaklandığını söyledi. Aktivistler, "Son birkaç yılda gölde 200 metrelik su çekilmesi yaşandı ve kuruma hızla devam ediyor. Bu hızla devam ederse, göl 5 yıl içinde tamamen kuruyabilir." ifadelerini kullandı.

Arin Gölü'nün bölge ekosistemi için kritik önemde olduğunu vurgulayan aktivistler, kurumanın yalnızca gölü değil, burada yaşayan yüzlerce kuş türünün ve diğer canlıların yaşamını da tehdit edeceğini kaydetti.

Grup üyelerinden Nusret Altan ise Arin Gölü'nün yanı sıra Van Gölü'nün de benzer bir risk altında olduğuna dikkat çekti: "Arin Gölü’ndeki durum gerçekten içler acısı. Daha önce keyifle geldiğimiz bu yerin bu şekilde kuruduğunu görmek çok üzücü. Havzada 6 binin üzerinde su kuyusu var. Bu, büyük bir su israfı anlamına geliyor. Eğer bu şekilde devam ederse, Van Gölü de aynı akıbeti paylaşabilir."

Aktivistler, bölgedeki çekilmenin durdurulması için yetkililere çağrıda bulunurken, kamuoyunun ve ilgili kurumların acil önlem alması gerektiğini vurguladı.

