Arınç: Komisyon Terörsüz Türkiye Hedefini Sonuca Ulaştırmalı

Komisyon toplantısı ve katılım

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda görüşlerini paylaştı. Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Komisyonun 7'nci toplantısının ilk oturumunda konuşan 22. TBMM Başkanı Arınç, komisyonda İYİ Parti dışında bütün siyasi partilerin temsil edilmesini takdirle karşıladığını belirtti. Arınç, 'Keşke o parti de bu komisyonda yer almış olsa, fikirlerini söylese, konuşulan fikirleri de dinlemiş olsaydı' ifadelerini kullandı ve partinin dışarıdan süreci olumlu takip edeceğine inanç belirtti.

Terörsüz Türkiye ve siyasi irade

Arınç, 'Terörsüz Türkiye herkesin arzusudur ama bu komisyonun görevi bu süreci olumlu bir şekilde sonuca ulaştırmaktır' diyerek sürecin önemine vurgu yaptı. Ayrıca Sayın Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla gösterdiği olumlu davranışın etkilerinin komisyonun kurulmasına kadar sürdüğünü ve sürecin devam ettiğini kaydetti.

Arınç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde esas karar vericinin yönetici olarak Cumhurbaşkanı olduğunu belirterek, 'Sayın Cumhurbaşkanımız da Terörsüz Türkiye mottosuyla veya üst başlığıyla bu süreci açıkça desteklediğini ifade etmiştir' dedi ve komisyonun süratli, atak kararlar almasını umduğunu söyledi.

Toplumsal birlik ve tarihî hatırlatma

Komisyonun ismini takdir eden Arınç, 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' adının önemine dikkat çekti. Toplumsal barışın, iç cephenin güçlendirilmesinin sürecin şartları olduğuna vurgu yaptı.

Arınç, tarihî birlikteliğe işaret ederek Sultan Alparslan'ın ordusuyla Romen Diyojen'in ordusu karşısında bölgedeki Kürtlerin Alparslan safında yer aldığını hatırlattı ve bu beraberliğin bin yıldır sürdüğünü söyledi. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek Sayın Bahçeli'ye teşekkür etti; aynı zamanda Cumhurbaşkanının kararlılığı ve komisyondaki çalışmaların yürütücü olacağını ifade etti.

Söylem, geçmiş ve af talepleri

Arınç, komisyon üyelerinden ve diğer parti temsilcilerinden geçmişteki radikal söylemlerini geride bırakmalarını istedi: 'Radyolarda, televizyonlarda daha önce yaptığınız konuşmalardaki radikal söylemler bugün yolunuzu kesebilir. Bunları unutun, bir yere koyun, hapsedin. Ama bundan sonrasına bakalım, önümüze bakalım.'

DEM Parti'yi takdir eden Arınç, eski TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i rahmetle andı ve Mithat Sancar ile diğer arkadaşların süreci olumlu noktaya taşımak için çalıştıklarını belirtti.

Meclis Başkanı olduğu dönemde hapishaneden çıkan eski DEP milletvekilleri Selim Sadak, Leyla Zana, Orhan Doğan ve Hatip Dicle ile bir araya geldiğini anlatan Arınç, Selim Sadak'ın şu anda Almanya'da bir hastanede zor durumda olduğunu; yurt dışına gitmek zorunda kaldığını ve hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunduğunu söyledi. Arınç, 'Bu sürecin sonunda bu insanların vatan topraklarına gelmesi lazım' dedi ve şifa dileklerinde bulundu.

Yasal çerçeve ve talepler

Arınç, Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'dan özü itibarıyla istifade edilebileceğini, o dönemin şartlarının farklı olduğunu fakat kanunun bir 'el tutamağı' olabileceğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarına değinen Arınç, Bahçeli'nin PKK terör örgütününün feshi kararını açıklayacağı yer için Malazgirt'i işaret etmesine dikkati çekti ve bazı liderlerin attıkları adımlarla tarihe geçebileceklerini söyledi.

Yol haritası ve beklentiler

Arınç, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a 'Tarihe geçecek bir işin içerisindesiniz' sözleriyle seslendi. Sürecin akıl, idrak ve mantıkla yürütülmesi gerektiğini, geçmişin konuşmalarının yeni dönemi etkilememesi için sükunete ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Arınç, yeni metotlar, atılımlar ve heyecanla sürecin sonlandırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirtirken, 'Bu komisyonun görevi yeni bir anayasa hazırlamak değil' dedi.

Suriye'deki gelişmeler bağlamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını olumlu bulduğunu söyleyen Arınç, terörün sonlandırılması ve teröristle mücadele kararlarının Suriye içinde de kapsayıcı olmasını ümit etti.

Arınç, 'AİHM ve Anayasa Mahkemesinin kararlarının uygulanması bizler için bir gerekliliktir' ifadesini kullandı ve adil, insan onuruna yaraşır bir infaz mevzuatına ihtiyaç olduğunu belirtti. 'Umut hakkı konusu Bahçeli'nin konuşmasıyla gündeme gelmişti. Mutlaka uygulanmalıdır, yerine gelmelidir' sözlerini ekledi.

Arınç, müebbet hapse mahkum olanların bile bir gün çıkabileceklerini düşünmeleri gerektiğini, genel bir affa zaruri bir ihtiyaç gözüyle baktığını söyledi. Hukuki çerçeve içinde bazı düzenlemelerin yapılabileceğini belirterek komisyonun cesaretli adımlar atmasını istedi ve 'Size güveniyorum, ümit ediyorum' diyerek sözlerini sonlandırdı.