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Arizona'da Özel Jet Kazasında 1 Ölü, Havalimanı Uçuşları Durdu

Arizona'nın Scottsdale Havalimanı'nda özel jet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, uçuşlar durduruldu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 03:14
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 03:14
Arizona'da Özel Jet Kazasında 1 Ölü, Havalimanı Uçuşları Durdu

Arizona'da Özel Jet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Arizona eyaletindeki Scottsdale Havalimanı'nda meydana gelen trajik bir kaza sonucu, kontrolünü kaybeden bir özel jetin başka bir jetle çarpıştığı bilgisi alınmıştır. İlk bilgilere göre, bu kaza sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Havalimanında Uçuşlar Geçici Olarak Durdu

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), yaptığı açıklamada, kaza sonrası Scottsdale Havalimanı'ndaki tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğunu belirtti. Kontrol kaybı yaşayan özel jet, pistten çıkarak yakınındaki diğer bir jet ile çarpışmıştır.

Kaza sonucunda 1 yolcunun yaşamını yitirmesi, diğer yolcuların durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Olayla ilgili gelişmelerin takip edileceği belirtilmektedir.

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