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Arjantin Patagonya'daki Orman Yangınları: 37 Bin Hektar Küle Döndü

Patagonya'daki orman yangınlarında 37 bin hektar alan yok oldu. Arjantin hükümeti bu duruma karşı Federal Acil Durum Ajansı kuruyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 05:46
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 05:46
Arjantin Patagonya'daki Orman Yangınları: 37 Bin Hektar Küle Döndü

Patagonya'da Yangınlar Felakete Neden Oluyor

Arjantin'in güneyinde bulunan Patagonya bölgesindeki orman yangınları, son günlerde büyük bir felaket boyutuna ulaştı. Yangınlar sonucunda 37 bin hektar alanın kül olduğu bildirildi. Ülkenin önemli turistik bölgelerinden biri olan bu alanda, yangınlar iki milli parkı etkisi altına aldı.

Federal Acil Durum Ajansı Kuruluyor

Arjantin hükümeti, yangınlarla daha etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla Ulusal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Federal Acil Durum Ajansı kurma kararı aldı. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, bu konuda yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı, bölgemizdeki afetlerle daha iyi mücadele edebilmek amacıyla bu ajansın kurulmasına karar verdi" dedi.

Güvenlik Bakanı'ndan Önemli Vurgular

Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, ajansın önemini vurgulayarak, "Şu anda yalnızca ulusal düzeyde acil durumlar, afetler, yangınlar veya sellere karşı mücadele eden 12 farklı yapı bulunuyor. Bu ajans, ulusal topraklarda meydana gelen acil durumların her birine gerçek zamanlı ve etkin şekilde müdahale edilmesini sağlayacak" şeklinde konuştu.

Küresel Sorun: İklim Değişikliği

Arjantin'de iklim değişikliği ve insan kaynaklı sorumsuzluklar nedeniyle her yıl binlerce hektarlık ormanlık alan yok oluyor. Bu durum, ülkenin ekosistemine büyük zarar verirken, yerel toplulukları da tehdit ediyor.

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