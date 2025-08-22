DOLAR
Armin van Buuren İstanbul'da: 20 Eylül KüçükÇiftlik Park'ta

Grammy adayı Armin van Buuren, 20 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta NTRteam.com organizasyonunda sahne alacak; biletler Mticket.com.tr'de.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 12:02
Tomorrowland ve Ultra'dan dünyanın sahnelerine uzanan dev performans

Tomorrowland ile Ultra Müzik Festivali'nin önemli ismi Armin van Buuren, dünya turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

NTRteam.com tarafından düzenlenen konserle DJ Buuren, 20 Eylül tarihinde KüçükÇiftlik Park'ta performans sergileyecek.

Grammy adayı ve beş kez DJ Mag Top 100'de dünyanın en iyi DJ'i seçilen Armin van Buuren, konserde elektronik müzikseverlere görsel ve işitsel bir şov sunacak. Repertuvarında In and Out of Love, Blah Blah Blah, Great Spirit gibi hit parçaların yanı sıra yeni albümü Breathe'den seçkiler de yer alacak.

Kariyerinde 30 yılı aşan Buuren'in A State of Trance adlı haftalık radyo programı da 80'den fazla ülkede 44 milyon dinleyiciye ulaşıyor.

Konser biletleri Mticket.com.tr üzerinden temin edilebilir.

