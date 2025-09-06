DOLAR
Arnavutköy'de 2 Motosikletin Otomobile Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında

Arnavutköy Deliklikaya'da 3 Eylül'de iki motosiklet, kavşakta dönüş için bekleyen otomobile arkadan çarpıp yaralanan sürücüler kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 00:07
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 00:07
Arnavutköy'de 2 Motosikletin Otomobile Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında

Arnavutköy'de 2 motosikletin otomobile çarpma anı kaydedildi

Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Arnavutköy'de arka arkaya seyreden iki motosikletin, kavşakta dönüş için duran otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, bölgedeki vatandaşlar ve sürücüler arasında endişe yarattı.

Deliklikaya Mahallesi Hadımköy Ömerli Caddesi'nde, 3 Eylül tarihinde meydana gelen kazada; aynı yönde giden 2 motosikletli, dönüş için kavşakta bekleyen otomobile yandan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücülerine sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı motosiklet sürücüleri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi; görüntüler olayın oluş şeklini ve zincirleme çarpışmayı net şekilde gösteriyor.

