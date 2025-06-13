Arnavutköy'de Fabrikada Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahalede Bulundu

Arnavutköy'de Fabrika Yangınına İtfaiye Müdahale Ediyor

Arnavutköy, Taşaoluk Mahallesi, Yiğithan Sokak’ta bulunan bir gıda üretimi fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği fabrikanın yangınına, çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çeşitli önlemler alınıyor.

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.