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Arnavutköy'de Fabrikada Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahalede Bulunuyor

Arnavutköy'de Hicret Mahallesi'ndeki üç katlı plastik ve sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 04:53
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 04:53
Arnavutköy'de Fabrikada Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahalede Bulunuyor

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, Hicret Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde bulunan bir plastik ve sünger fabrikası'nda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının başlamasıyla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri ile belediyelere ait su tankerleri yönlendirildi.

Yangın, fabrikanın alt katında başladı ve hızla tüm binayı sarmayı başardı. Olay bölgesinden zaman zaman patlama sesleri duyulurken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba harcıyor.

Bölgedeki yangının büyümemesi için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki diğer fabrikalara sıçramaması için titizlikle çalışmalara devam ediyor.

Arnavutköy'de plastik ve sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor....

Arnavutköy'de plastik ve sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri ile belediyelerden su tankerleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlattı.

Arnavutköy'de plastik ve sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor....

Arnavutköy'de plastik ve sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri ile belediyelerden su tankerleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlattı.

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