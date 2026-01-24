Arnavutköy'de Hamile Vatandaşın 'Ördek Eti' Talebine Başkan Candaroğlu Hızlı Müdahale

Sosyal belediyecilikte hızlı ve insan odaklı çözüm

Arnavutköy'de yaşayan 3 aylık hamile Neşe Yücel'in gece saatlerinde ilettiği özel talep, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun doğrudan talimatıyla kısa sürede karşılandı.

Arnavutköy Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla, anne adayının aşerdiği ördek eti isteğini hızla temin ederek sosyal belediyeciliğin sahadaki gücünü bir kez daha gösterdi.

Belediye yetkilileri, gelen her talebin hassasiyetle ele alındığını ve özellikle sosyal konularda hızlı, insani bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı. Bu yaklaşım, belediyeciliğin yalnızca hizmet değil, aynı zamanda gönül işi olduğunu ortaya koyuyor.

Yaşadığı memnuniyeti dile getiren anne adayı Neşe Yücel, şunları söyledi: "Ben belediye başkanımızdan bir ricada bulundum, anında getirdiler. Açıkçası bu kadar çabuk geleceğini hiç düşünmüyordum. Yapılan her hizmetten çok memnunum. Mustafa Candaroğlu gelmeden önce her şey çok zordu, şimdi her şey ayağımıza geliyor. Gerçekten her yer çiçeklendi. Kendisine çok teşekkür ediyorum, ayağına taş değmesin"

ARNAVUTKÖY’DE 3 AYLIK HAMİLE BİR ANNE ADAYININ GECE SAATLERİNDE İLETTİĞİ ÖZEL TALEP, BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA CANDAROĞLU’NUN TALİMATIYLA KISA SÜREDE KARŞILIK BULDU. VATANDAŞ ODAKLI HİZMET ANLAYIŞIYLA HAREKET EDEN ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ, BİR KEZ DAHA SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN SAHADAKİ GÜÇLÜ KARŞILIĞINI ORTAYA KOYDU.