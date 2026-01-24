Arnavutköy'de Hamile Vatandaşın 'Ördek Eti' Talebine Başkan Candaroğlu Hızlı Müdahale

Arnavutköy'de 3 aylık hamile Neşe Yücel'in gece ilettiği ördek eti talebi, Başkan Mustafa Candaroğlu'nun talimatıyla kısa sürede karşılandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:52
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:11
Arnavutköy'de Hamile Vatandaşın 'Ördek Eti' Talebine Başkan Candaroğlu Hızlı Müdahale

Arnavutköy'de Hamile Vatandaşın 'Ördek Eti' Talebine Başkan Candaroğlu Hızlı Müdahale

Sosyal belediyecilikte hızlı ve insan odaklı çözüm

Arnavutköy'de yaşayan 3 aylık hamile Neşe Yücel'in gece saatlerinde ilettiği özel talep, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun doğrudan talimatıyla kısa sürede karşılandı.

Arnavutköy Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla, anne adayının aşerdiği ördek eti isteğini hızla temin ederek sosyal belediyeciliğin sahadaki gücünü bir kez daha gösterdi.

Belediye yetkilileri, gelen her talebin hassasiyetle ele alındığını ve özellikle sosyal konularda hızlı, insani bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı. Bu yaklaşım, belediyeciliğin yalnızca hizmet değil, aynı zamanda gönül işi olduğunu ortaya koyuyor.

Yaşadığı memnuniyeti dile getiren anne adayı Neşe Yücel, şunları söyledi: "Ben belediye başkanımızdan bir ricada bulundum, anında getirdiler. Açıkçası bu kadar çabuk geleceğini hiç düşünmüyordum. Yapılan her hizmetten çok memnunum. Mustafa Candaroğlu gelmeden önce her şey çok zordu, şimdi her şey ayağımıza geliyor. Gerçekten her yer çiçeklendi. Kendisine çok teşekkür ediyorum, ayağına taş değmesin"

ARNAVUTKÖY’DE 3 AYLIK HAMİLE BİR ANNE ADAYININ GECE SAATLERİNDE İLETTİĞİ ÖZEL TALEP, BELEDİYE...

ARNAVUTKÖY’DE 3 AYLIK HAMİLE BİR ANNE ADAYININ GECE SAATLERİNDE İLETTİĞİ ÖZEL TALEP, BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA CANDAROĞLU’NUN TALİMATIYLA KISA SÜREDE KARŞILIK BULDU. VATANDAŞ ODAKLI HİZMET ANLAYIŞIYLA HAREKET EDEN ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ, BİR KEZ DAHA SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN SAHADAKİ GÜÇLÜ KARŞILIĞINI ORTAYA KOYDU.

ARNAVUTKÖY’DE 3 AYLIK HAMİLE BİR ANNE ADAYININ GECE SAATLERİNDE İLETTİĞİ ÖZEL TALEP, BELEDİYE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da Develerle Karşılandı
2
Afyonkarahisar'da Gıda Denetimi: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 20’ye Yakın İşletmeyi Denetledi
3
Kuzuyayla Kızak Pisti’ne Kapalı Yürüyen Bant — Saatte Bin Kişi Kapasite
4
Ali Gaffar Okkan 25. Yılında Hendek'te Mezar Başında Anıldı
5
Şişli'de Kaldırıma Çarpan Otomobil: Erzincanlı Kuaför Hakan Dündar Hayatını Kaybetti
6
Arnavutköy'de Hamile Vatandaşın 'Ördek Eti' Talebine Başkan Candaroğlu Hızlı Müdahale
7
Uğur Mumcu, Ölümünün 33. Yılında Kocaeli’de Anıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları