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Arnavutköy'de İETT Otobüsüyle Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen kazada İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 13:57
Arnavutköy'de İETT Otobüsüyle Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana geldi.

Sazlıbosna Mahallesi Haraççı Hadımköy Yolu Caddesi'nde yaşanan olayda, Yasin Parlayan (38) idaresindeki 34 NL 6554 plakalı İETT otobüsü ile karşı yönden gelen İhsan Kayacan (65) yönetimindeki 34 EVT 438 plakalı otomobil çarpıştı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü İhsan Kayacan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yolcu bulunmayan otobüsün şoförü ise kazayı yara almadan atlattı. Otobüs sürücüsü, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede ciddi bir trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Sazlıbosna...

İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Sazlıbosna Mahallesi Haraççı Hadımköy Yolu Caddesi'nde Yasin Parlayan (38) idaresindeki 34 NL 6554 plakalı İETT otobüsü ile karşı yönden gelen İhsan Kayacan (65) yönetimindeki 34 EVT 438 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Sazlıbosna...

İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Sazlıbosna Mahallesi Haraççı Hadımköy Yolu Caddesi'nde Yasin Parlayan (38) idaresindeki 34 NL 6554 plakalı İETT otobüsü ile karşı yönden gelen İhsan Kayacan (65) yönetimindeki 34 EVT 438 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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