Arnavutköy'de Plastik Fabrika Yangını Söndürüldü

Arnavutköy İmrahor'da trafonun patlaması sonucu çıkan plastik fabrika yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü; can kaybı yok, fabrikada hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 15:58
İmrahor Mahallesi'ndeki trafonun patlaması alevleri büyüttü

Arnavutköy'de plastik malzeme üretilen fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, İmrahor Mahallesi Devekuşu Sokak'ta bulunan fabrikada trafonun patlaması sonucu başladı. Patlamayla birlikte alevler kısa sürede çevredeki plastik malzemelere sıçradı ve yangın hızla büyüdü.

Haber üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü; can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi, ancak fabrikada hasar meydana geldi.

Mahalle sakini Selim Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Korkup dışarı çıktığımızda, plastik fabrikasındaki trafonun patladığını gördük. Patlamanın ardından alevler aşağıdaki malzemelere sıçrayınca yangın kısa sürede büyüdü. Patlama nedeniyle bizim şalterler de attı ve elektrikler kesildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı gelmesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı." dedi.

