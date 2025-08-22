DOLAR
Arnavutköy'de Sahipsiz Hayvanlar Toplanıyor: İstanbul Valiliği Talimatı

İstanbul Valiliği talimatıyla Arnavutköy'de sahipsiz hayvanlar toplanıyor; belediye, kısırlaştırma, aşı ve mikroçip işlemlerini Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde yürütüyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 13:04
İstanbul Valiliği talimatı sonrası Arnavutköy'de sahipsiz hayvan operasyonu

Belediye ekipleri sahada, bakım süreci titizlikle yürütülüyor

İstanbul Valiliği talimatı doğrultusunda, mevzuat çerçevesinde sahipsiz hayvanların toplanması uygulaması kapsamında Arnavutköy Belediyesi ekipleri sahada çalışmalara başladı.

Arnavutköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mücahit Turgut Özdemir, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, 2004 yılında çıkarılan ve geçen yıl revize edilen Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması, kuduz ve parazit aşılarının yapılması ile mikroçip ile kayıt altına alınması gerektiğini hatırlattı.

Özdemir, işlemlerin Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde titizlikle yürütüldüğünü belirterek, “51 dönümlük alanda 29 doğal yaşam alanı bulunuyor. Buraya getirilen hayvanlar veteriner hekimlerimizce kontrol ediliyor. Sahiplenmeye uygun olanlar ücretsiz şekilde vatandaşlara sahiplendiriliyor. Saldırgan ya da bulaşıcı hastalık riski taşıyanlar ise karantina alanında gözetim altında tutuluyor” dedi.

Valiliğin talimatı sonrası sahada çalışmaların yoğunlaştığını ve operasyonun 5 toplama aracı ile yürütüldüğünü aktaran Özdemir, vatandaşların ihbar için 112 Acil Çağrı Merkezi veya belediyenin çağrı merkezini arayabileceklerini söyledi.

Valiliğin kararı ve yetki dağılımı

İstanbul Valiliği, okulların açılmasına kısa süre kala bazı bölgelerde sürüler halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin vatandaşların can güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle acilen toplatılmasına karar verdi. Karar dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçenin kaymakamlıkları ve belediye başkanlıkları, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile diğer ilgili kurumlara gönderildi.

Kararda, Hayvanları Koruma Kanunu gereğince sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplanarak hayvan bakım evlerine götürülmelerinden yerel yönetimlerin sorumlu olduğu hatırlatıldı.

