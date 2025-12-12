DOLAR
Arnavutköy'de Yaya Çarpması: Abdullah Tüz Ağır Yaralandı

9 Aralık 2025'te Fatih Caddesi'nde yolun karşısına geçen Abdullah Tüz'e çarpıldı; ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 09:16
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Arnavutköy'de meydana gelen kazada bir otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Abdullah Tüz (33) ağır yaralandı.

Olay, 9 Aralık 2025 günü saat 19.29 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, M. P.(21) idaresindeki 41 APS 247 plakalı otomobil, Fatih Caddesi'nden Osmangazi Caddesi istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Tüz'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı ve Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaza anı, cadde üzerindeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, sürücünün çarpmamak için manevra yaptığı ancak kazanın önlenemediği görülüyor.

