Arnavutköy'de Yılbaşı Gecesi Kavga: 1 Ölü, 5 Şüpheli Aranıyor

Arnavutköy'de, yılbaşı gecesi meydana gelen bir kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Haraççı Mahallesi'nde, Mikail Gümüş'ün, arkadaşını korumaya çalışırken kurşunların hedefi olmasıyla gelişti. Kavga sırasında D.K, İ.K, F.K, M.K ve R.A.D isimli 5 şüpheli kayıplara karıştı.

Kavganın Sebebi ve Olay Anı

Edinilen bilgilere göre, şüpheliler ve Uğur Tanrıgül boş bir arazide bir araya geldi. D.K. ile Tanrıgül arasında gerçekleşen sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mikail Gümüş, D.K.'nin silahına engel olmaya çalışırken ağır yaralandı.

Olay sırasında D.K.'nin, silahın kabzasıyla Uğur Tanrıgül'e vurması sonucu, Tanrıgül de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kavga sonrasında, olay yerinden kaçan şüpheliler, arama çalışmaları çerçevesinde polis ekipleri tarafından takip ediliyor.

Hayati Tehlike Devam Ediyor

Hastaneye sevk edilen Mikail Gümüş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uğur Tanrıgül'ün ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.