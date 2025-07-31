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Arnavutköy'deki Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı

Arnavutköy'deki plastik ve sünger fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 10:48
Arnavutköy'deki Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı

Arnavutköy'de Plastik ve Sünger Fabrikasında Yangın!

Arnavutköy Hicret Mahallesi'nde bulunan Abdullah Gül Caddesi üzerindeki 3 katlı plastik ve sünger fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının tespit edilmesi ile birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri ile belediyelere ait su tankerleri gönderildi.

Yangının, fabrikanın alt katında başladığı ve kısa sürede binanın tamamını sardığı bildirildi. Yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri de duyulurken, ekipler çevredeki fabrikaların yangından etkilenmemesi için büyük bir özveriyle çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Arnavutköy'de plastik ve sünger fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arnavutköy'de plastik ve sünger fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arnavutköy'de plastik ve sünger fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arnavutköy'de plastik ve sünger fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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